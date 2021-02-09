CNN: Минюст США намерен потребовать отставки прокуроров, назначенных Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции США, возможно, уже во вторник потребует отставки федеральных прокуроров, назначенных на свои посты бывшим президентом Дональдом Трампом, что будет сделано в рамках передачи властных полномочий при смене администраций. Об этом сообщила в понедельник вечером телекомпания CNN.

Соответствующие предписания об отставке будут, по данным телекомпании, направлены 56 прокурорам. В этот перечень не войдут прокуроры штатов Делавэр Дэвид Вайс и Коннектикут Джон Дарем, проводящие в настоящее время важные расследования, начатые при прежней администрации. И. о. главы Минюста Монти Уилкинсон, как стало известно CNN, уже уведомил и того, и другого о том, что они пока сохранят свои посты.

Вайс, в частности, осуществляет контроль за проведением налоговой проверки в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера. Дарем по поручению бывшего министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра с мая 2019 года проводит проверку обстоятельств осуществления американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа в прежнюю предвыборную кампанию. В октябре 2019 года это расследование было переквалифицировано в уголовное разбирательство. Барр принял меры для того, чтобы Дарем мог его продолжить и при новой администрации.

В Министерстве юстиции телекомпании не уточнили, когда именно будут приняты отставки 56 прокуроров, но ожидается, что процесс передачи полномочий в судебной сфере займет несколько недель.

Такая практика является обычной при смене администраций. Так, с приходом в Белый дом Трампа четыре года назад было предписано подать в отставку 46 федеральным прокурорам, назначенным бывшим президентом Бараком Обамой.