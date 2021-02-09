СМИ: полиция в Мьянме задержала до 30 участников акции протеста против военных

БАНГКОК, 9 февраля. /ТАСС/. Полиция в городе Мандалай, втором по величине в Мьянме, задержала от 20 до 30 человек на акциях протеста против прихода военных к власти. Об этом во вторник сообщил журнал Frontier Myanmar.

По его информации, для разгона демонстрантов были применены водометы. По данным агентства Reuters, были задержаны 27 человек, один из них журналист. Участники акций несогласия, проводящихся в рамках кампании гражданского неповиновения, нарушили введенный властями города запрет на собрания более пяти человек.

Также по информации агентства Reuters, во вторник очевидцы сообщили, что полиция в столице Нейпьидо произвела выстрелы в воздух резиновыми пулями для разгона протестующих.

Массовые акции протеста проходят в Мьянме несколько дней подряд после захвата военными власти в стране. Десятки тысяч жителей Мандалая вышли в понедельник на митинг.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.