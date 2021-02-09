Разработчики игры Cyberpunk 2077 подверглись хакерской атаке

ВАРШАВА, 9 февраля. /ТАСС/. Польская компания CD Projekt RED, разработавшая компьютерную игру Cyberpunk 2077, подверглась хакерской атаке. Об этом разработчик сообщил во вторник в Twitter.

"Вчера мы обнаружили, что стали жертвой целенаправленной кибератаки, из-за которой были взломаны некоторые наши внутренние системы. Неизвестный субъект получил несанкционированный доступ к нашей внутренней сети, собрал определенные данные, принадлежащие финансовой группе CD Projekt, и оставил записку о выкупе, содержание которой мы публикуем", - указано в сообщении.

Как заверили в компании, резервные копии остаются нетронутыми. "Мы уже защитили нашу IT-инфраструктуру и начали восстановление данных. Мы не будем уступать требованиям и не будем вести переговоры", - отметили в CD Projekt. В записке хакеры дали компании 48 часов на ответ, пригрозив в противном случае сделать достоянием общественности исходные коды и документы о деятельности, включая счета и данные инвесторов.

"Мы все еще расследуем инцидент, однако в настоящее время можем подтвердить, что, насколько нам известно, взломанные системы не содержали никаких личных данных наших игроков или пользователей наших сервисов. Мы уже обратились в соответствующие органы, включая правоохранительные, и к главе Управления защиты персональных данных, а также к экспертам в области IT, и мы будем тесно сотрудничать с ними, чтобы полностью расследовать этот инцидент", - информировали создатели игры Cyberpunk 2077.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря, ранее он неоднократно откладывался. Это событие вызвало огромный ажиотаж среди пользователей различных игровых платформ по всему миру.

Вместе с тем Cyberpunk 2077, несмотря на большой спрос, отчасти не оправдала ожидания игроков, которые с момента релиза игры стали жаловаться на ее техническую составляющую. К примеру, в соцсетях и на тематических форумах владельцы приставок предыдущего поколения - PlayStation 4 и XBox One - жаловались на плохую оптимизацию игры. Проблемы с вылетами и различные программные ошибки наблюдались и у некоторых пользователей новых консолей - PlayStation 5 и XBox Series X. В результате компания Sony Interactive Entertainment (SIE) приняла решение отозвать вышедшую недавно игру Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation Store и вернет средства тем, кто ее уже приобрел.