Латвийский регулятор запретил с 10 февраля ретрансляцию в стране 16 российских телеканалов

РИГА, 9 февраля. /ТАСС/. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии принял решение запретить с 10 февраля ретрансляцию на территории республики еще 16 российских телеканалов, в том числе, "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия". Об этом во вторник сообщает пресс-служба этого ведомства, контролирующего деятельность теле- и радиоретрансляторов в стране.

"НСЭСМИ принял решение исключить 16 телеканалов из списка ретранслируемых в Латвии программ, поскольку с 1 февраля неизвестен их представитель в Латвии. НСЭСМИ исключает из списка ретранслируемых в Латвии программ "РЕН ТВ Балтия", "НТВ Мир Балтия", "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "БОКС ТВ" и HD Life", - указывает ведомство.

Решение вступает в силу в ночь на 10 февраля.