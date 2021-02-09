Минск предлагает ОБСЕ начать переговоры о новом режиме контроля над вооружениями в Европе

МИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Белоруссия выступает за развитие системы региональной безопасности с учетом интересов всех государств ОБСЕ на основе принципов доверия и взаимопонимания и начало переговоров о новом режиме контроля над обычными вооружениями в Европе. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Олег Воинов, выступая во вторник на семинаре ОБСЕ по военным доктринам в формате видеоконференции.

"Генерал Олег Воинов озвучил меры, предлагаемые Республикой Беларусь по укреплению международной и региональной безопасности в условиях современных вызовов и угроз. Среди них - начало переговоров по новому режиму контроля над обычными вооружениями в Европе, отвечающему текущей военно-политической ситуации, и подтверждение запретов на размещение на европейском континенте баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью пуска от 500 до 5 500 км", - отмечается в сообщении пресс-службы Минобороны.

Представитель оборонного ведомства также выступил за "замораживание процесса наращивания военных потенциалов и расходов, масштабов и интенсивности военной деятельности, что в перспективе приведет к снижению напряженности в регионе и повышению доверия между заинтересованными сторонами". Кроме того, в Минске считают необходимым обратить внимание на совершенствование установленных Венским документом 2011 года мер укрепления доверия и безопасности в соответствии с современными реалиями.

Важным является "возвращение к нормальному функционированию Договора по открытому небу, проведение политики "сдерживания" в отношении размещения на своей территории на постоянной или временной основе дополнительных военных объектов и воинских частей вооруженных сил других государств", заявил глава департамента Минобороны Белоруссии.

Как проинформировали в пресс-службе ведомства, в рамках семинара ОБСЕ обсуждаются вопросы возвращения к стратегическому сотрудничеству между государствами и отражения этого процесса в военных доктринах, сотрудничество между странами в условиях роста угроз безопасности, закрепление в военных доктринах необходимости военного сотрудничества.