Прокуратура Польши рассматривает запрос Белоруссии об экстрадиции создателей NEXTA

ВАРШАВА, 9 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Польши получила от Следственного комитета (СК) Белоруссии документы на экстрадицию из республики основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича. Об этом во вторник сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе польской Генеральной прокуратуры.

"Документы, касающиеся запроса властей Белоруссии о выдаче двух белорусских граждан, переданы в соответствующую прокуратуру с целью обработки в соответствии с положениями соглашения между Польшей и Белоруссией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года. Дело находится на рассмотрении", - указали в пресс-службе.

Протасевич и Путило в 2015 году создали в YouTube канал NEXTA, а в 2017 году начали вести канал в Telegram. После 9 августа 2020 года, когда в Белоруссии прошли президентские выборы, их Telegram-канал стал одной из основных площадок для противников избранного главы государства.

В Верховном суде Белоруссии 20 октября 2020 года сообщили, что Telegram-канал NEXTA и его логотип признаны в республике экстремистскими материалами, а в отношении Путило и Протасевича выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков и групповых действий, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, а также в возбуждении социальной вражды и розни. В рамках уголовного дела к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, оба объявлены в розыск.

По словам начальника международно-правового отдела СК Белоруссии Михаила Вавуло, Белоруссия обратит внимание, как Польша исполнит взятые обязательства о выдаче лиц, которых Следственный комитет преследует в уголовном порядке. Ранее КГБ Белоруссии внес Путило и Протасевича в список физических лиц, причастных к терроризму.