Группа евродепутатов потребовала отставки Борреля после его визита в Россию

БРЮССЕЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Группа из 81 депутата Европейского парламента написала письмо главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом к отставке верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после его визита в Москву, который депутаты назвали "унизительным" и "вредящим имиджу Европейского союза". Об этом сообщил в Twitter во вторник автор инициативы эстонский евродепутат Рихо Торрес.

"Спасибо всем 81 евродепутату, присоединившемуся к моему письму", - написал он и выразил надежду, что политика ЕС в отношении России "значительно изменится".

Согласно полученным ТАСС выдержкам из письма, евродепутаты призвали главу Еврокомиссии отправить в отставку Борреля, который якобы "по собственной инициативе совершил визит в Россию и не смог послать Москве сильный сигнал".

Совместную с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым пресс-конференцию, в ходе которой глава МИД РФ представил конкретные факты о двойных стандартах Брюсселя в отношении, в частности, к протестам и соблюдению прав журналистов, евродепутаты назвали "унизительной для ЕС". Европарламентарии также отметили, что в ходе пресс-конференции Боррель "не смог защитить от нападок главного союзника - США".

Письмо не носит юридически обязывающего характера и вряд ли само по себе способно привести к отставке Борреля. Его подписали чуть более 10% депутатов ЕП, общее количество которых составляет 705 человек.

Визит главы евродипломатии

Боррель находился в Москве с визитом 4-6 февраля. Во время его пребывания в Москве МИД РФ объявил о решении выслать из страны трех дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несогласованных протестах.

По итогам поездки Боррель заявил, что ЕС и РФ провели "открытый и честный" диалог по всем вопросам двусторонних отношений - от борьбы с пандемией нового коронавируса, глобального изменения климата и восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана до разногласий по Украине, поддержки Брюсселем Навального и высылки из России западных дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях протеста. При этом на следующий день он распространил отдельное заявление, в котором назвал организацию пресс-конференции в Москве "агрессивной".