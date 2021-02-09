Медведчук обвинил Зеленского в искажении закона при введении санкций против телеканалов

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение в силу своего непрофессионализма и диктаторских амбиций ведут страну кратчайшим путем к национальной катастрофе. Доказательством тому Медведчук назвал нарушение законов в процессе введения Зеленским санкций против трех оппозиционных украинских телеканалов.

"Гражданам Украины и международным партнерам нашей страны стоит задуматься даже не над тем, что уничтожается Конституция Украины, попираются свободы людей и законы страны, а над тем, что во главе Украины стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан. Это самый короткий путь к национальной катастрофе из всех, которые могут быть", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном во вторник на сайте ОПЗЖ.

Он отметил, что утвержденное Зеленским решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении санкций против трех телеканалов ("112 Украина", NewsOne и ZIK) было принято со ссылкой на положения, которые отсутствуют в украинских законах. Глава политсовета ОПЗЖ обратил внимание на то, что санкция в виде "прекращения предоставления услуг по ретрансляции" отсутствует в нормах действующего закона Украины "О санкциях", так как была исключена из проекта при принятии его во втором чтении.

"Для того чтобы уничтожить телеканалы и свободу слова в Украине, Зеленский и его окружение пошли на полное и открытое искажение смысла закона Украины "О санкциях", на прямой подлог, что является уголовным преступлением. Жертвами этой лжи стали не только журналисты телеканалов, но и миллионы украинских граждан, которых лишили права получать объективную информацию, - заявил Медведчук.

Он также обратил внимание на то, что отключение трансляции телеканалов произошло 2 февраля, а указ президента Украины вступил в силу 4 февраля. "Все действия, направленные на блокирование телеканалов, которые производились в течение этих двух дней являются совершенно незаконными, а их непосредственные исполнители должны понести ответственность в порядке, установленном законом, тем более что сам президент Зеленский признал этот факт", - считает Медведчук. Политик отметил, что 5 февраля Зеленский подписал указ, которым он отменил ряд ранее изданных своих указов. "Фактически это первое, но далеко не последнее признание Зеленским своих незаконных действий", - подчеркнул Медведчук.

Президент Зеленский 2 декабря ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также к их владельцу - депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Во вторник, 2 декабря, вечером все три телеканала прекратили эфирное вещание.