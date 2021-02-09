Иран приветствует усилия России по урегулированию в Карабахе

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Иран приветствует усилия России по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, но угрозы в регионе по-прежнему сохраняются. Об этом заявил во вторник председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф, выступая в Дипломатической академии МИД России.

"Продолжение этого конфликта могло бы создать вопросы безопасности на северных границах Ирана. Мы довольны тем, что Россия прикладывала усилия для того, чтобы положить конец этой войне как можно скорее. Но мне кажется, что есть спящие угрозы в этом регионе. Я имею в виду, надо препятствовать присутствию террористических сил в этом регионе", - сказал он.

По словам парламентария, сейчас на повестке находится необходимость организации устойчивого сотрудничества между странами региона. И это также откроет новые возможности для развития ирано-российских отношений.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября прошлого года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.