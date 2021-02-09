ЕС выделит до €7 млрд на развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки

БРЮССЕЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) представила план партнерства со странами Ближнего Востока и Северной Африки с финансированием до €7 млрд на период с 2021 по 2027 год. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном 9 февраля в Брюсселе.

В нем поясняется, что инициатива включает "специальный экономический и инвестиционный план, призванный стимулировать долгосрочное социально-экономическое восстановление" в странах региона, включенных ЕС в так называемую программу Южного соседства. "В соответствии с новым документом ЕС о добрососедстве, развитии и международном сотрудничестве, на его реализацию будет выделено до €7 млрд на период 2021-2027 годов, что может мобилизовать до €30 млрд частных и государственных инвестиций в регион в следующем десятилетии", - отметили в Еврокомиссии.

В заявлении поясняется, что новый план будет сосредоточен на пяти областях: развитие человеческого потенциала, управление и верховенство права; устойчивость, процветание и развитие цифровых технологий; мир и безопасность, миграция и мобильность; переход к зеленой энергетике.

В программу Южного соседства ЕС входят 10 стран: Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Палестина, Сирия и Тунис.