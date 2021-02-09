Сын Трампа набрал более 1 млн подписчиков в своем Telegram-канале

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Сын бывшего президента США Дональд Трамп - младший набрал более 1 млн подписчиков в своем канале в Telegram.

Противостояние Дональда Трампа и соцсетей. Как президент США лишился своих аккаунтов

Как свидетельствует информация в учетной записи Трампа - младшего, по состоянию на 9 февраля его Telegram-канал насчитывает более 1,002 млн подписчиков. Две недели назад у Telegram-канала сына экс-президента было 723 тыс. подписчиков.

Сын бывшего президента начал пользоваться сервисом летом 2019 года. 23 января текущего года Трамп-младший сообщил, что будет публиковать материалы в Telegram-канале, поскольку недоволен политикой, которую проводят в Facebook, Instagram и Twitter. Он по-прежнему пользуется этими соцсетями, но опасается, что их руководство может в любой момент его заблокировать.

Трамп-младший является одним из вице-президентов компании Trump Organization. Она принадлежит его отцу - бывшему президенту США Дональду Трампу.