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Премьер Украины заявил о планах провести совместные с НАТО учения в Одессе в 2021 году

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Украина совместно с силами НАТО проведет в нынешнем году в Одессе командно-штабные учения "Нерушимая стойкость". Об этом во вторник заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом пресс-конференции, трансляция которой ведется на официальном сайте НАТО.

"Сегодня мы обсуждали перспективы углубления практического сотрудничества с альянсом, проводим подготовку командно-штабных учений "Нерушимая стойкость" в Одессе в 2021 году", - проинформировал глава украинского правительства.

Теги
УкраинаСтолтенберг, Йенс
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