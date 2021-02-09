Премьер Украины заявил о планах провести совместные с НАТО учения в Одессе в 2021 году

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Украина совместно с силами НАТО проведет в нынешнем году в Одессе командно-штабные учения "Нерушимая стойкость". Об этом во вторник заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом пресс-конференции, трансляция которой ведется на официальном сайте НАТО.

"Сегодня мы обсуждали перспективы углубления практического сотрудничества с альянсом, проводим подготовку командно-штабных учений "Нерушимая стойкость" в Одессе в 2021 году", - проинформировал глава украинского правительства.