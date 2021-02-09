Страны Балтии и Польша готовят собственный санкционный "список Навального"

ВИЛЬНЮС, 9 февраля. /ТАСС/. Литва, Латвия, Эстония и Польша составляют собственный санкционный список из лиц, которые, по их мнению, ответственны за задержание Алексея Навального по возвращении в Россию и вынесение ему приговора. Об этом во вторник заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Идет согласование с коллегами из стран Балтии списка по применению санкций против лиц, участвовавших в помещении Навального под стражу и в суде над ним", - сказал глава внешнеполитического ведомства республики. По его словам, по данному вопросу сейчас "ведутся дискуссии с государствами Балтии и Польшей".

"Надеемся, что в ближайшее время список будет составлен и согласован на высшем политическом уровне", - добавил он.

В начале февраля Ландсбергис заявил, что если Брюссель будет медлить с введением санкций против российских должностных лиц, участвовавших в деле Навального, Вильнюс готов сделать это самостоятельно, применив санкции в одностороннем порядке.