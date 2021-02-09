СМИ: Минобороны ФРГ назвало Россию и Китай "стратегическими конкурентами"

БЕРЛИН, 9 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны ФРГ призывает к масштабной модернизации Бундесвера (Вооруженные силы Германии, ВС ФРГ), поскольку он якобы недостаточно подготовлен к современным вызовам. Об этом говорится в переданном в Бундестаг программном документе за подписями министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генерального инспектора ВС ФРГ Эберхарда Цорна, выдержки из которого во вторник приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Бундесвер еще недостаточно подготовлен к вызовам сегодняшнего дня и будущим угрозам", - говорится в нем. По мнению Крамп-Карренбауэр и Цорна, Вооруженные силы Германии испытывают нехватку финансирования, "односторонне ориентированы на зарубежные миссии".

Россия и Китай в документе называются "стратегическими конкурентами". Крамп-Карренбауэр и Цорн утверждают, что Россия выступает как "противоборствующая сила по отношению к Западу", со стороны которой якобы "в последнее время участились военные и политические угрозы" и которая, по их мнению, "сознательно нарушила международные соглашения". Китай становится "все более заметным" игроком, подчеркивается в документе.

Министр и генеральный инспектор призывают активнее развивать проекты, в частности в области противовоздушной обороны и разработки беспилотников. Как ожидается, в мае будет представлена концепция "Бундесвера будущего".

В декабре Крамп-Карренбауэр оправдала необходимость повышения расходов на оборону "программой вооружений" российской стороны. Она также ранее заявляла о намерении вести диалог с Россией "с позиции силы".

В Москве в ответ указали на контрпродуктивность любых попыток разговаривать с РФ с позиции силы и напомнили, к чему уже привела в XX веке такая попытка со стороны Германии.