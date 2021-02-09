Байден заявил, что не будет следить за импичментом Трампа

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что не собирается смотреть процесс импичмента в отношении его предшественника республиканца Дональда Трампа. Отвечая во вторник на соответствующие вопросы журналистов, Байден вновь дал понять, что его больше интересует принятие нового пакета стимулирующих экономику мер для устранения последствий пандемии коронавируса.

"Я нет <...>, я уже говорил, что у меня есть работа, и эта работа заключается в том, чтобы сберечь людей, - сказал он в Белом доме. - Мы уже потеряли 450 тыс. человек и можем потерять больше, если не будем действовать решительно. Дети ложатся спать голодными, многие семьи страдают, у них проблемы. Вот моя работа".

По словам Байдена, у Сената "своя работа". "Уверен, они хорошо себя поведут. Это все, что я хочу сказать об импичменте", - отметил президент США.

Сенат Конгресса США начал во вторник второй процесс импичмента в отношении уже бывшего президента страны республиканца Дональда Трампа. Трансляцию заседания ведут американские телеканалы. Процедура отстранения от власти инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. В ходе заседаний члены Палаты представителей выступают в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.