Госдеп: США оперативно действуют, чтобы "привлечь к ответственности" Россию

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Новая американская администрация действует быстро, чтобы "привлечь к ответственности" Россию за те шаги, которые, по мнению Вашингтона, вписываются в категорию "злонамеренной деятельности". Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Его попросили уточнить, способны ли привести к ускорению введения Соединенными Штатами адресных санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального разногласия, которые проявились между Западом и Москвой по итогам визита в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Прямого ответа на этот вопрос Прайс не дал.

Тем не менее он подчеркнул, что нынешнее американское правительство не собирается медлить в таких вопросах. "Мы с первого дня пребывания у власти нынешней [американской] администрации предпринимаем оперативные действия, чтобы гарантировать, что наши маневры, призванные привлечь к ответственности" РФ, "достигают этой цели", утверждал американский дипломат. Он добавил, что "директор национальной разведки [США] оценивает" действия России.

Москва о санкциях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля заявила, что США всегда придумывают различные поводы для введения антироссийских санкций. По ее словам, подлинные основания для этого американской стороне не нужны, поводы "они всегда найдут и придумают".

Ситуация с Навальным

20 августа прошлого года Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. 17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Берлина.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.

Ранее Захарова заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступают с призывом освободить Навального, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.