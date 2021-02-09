Госдеп не уточнил, планирует ли назначенная послом в Минске Фишер отправиться в Белоруссию

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент не уточняет, планирует ли назначенная послом США в Минске дипломат Джули Фишер отправиться в скором времени в Белоруссию.

Во вторник во время брифинга главу пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса спросили, "планирует ли новый посол отправиться Минск и передать верительные грамоты [президенту Белоруссии] Александру Лукашенко" или же Вашингтон на данный момент "в большей степени видит ее (Фишер - прим. ТАСС) как своего рода посланника к оппозиции".

"Назначенный посол, как, полагаю, вы знаете, на прошлой неделе ездила в страны-партнеры. Мы здесь находимся в тесной координации с европейскими партнерами в этом вопросе. У меня нет для вас никаких новостей относительно ее планов, каких-либо планов о поездке в Белоруссию. Я думаю, мы можем многое сделать для поддержки народа Белоруссии из этого здания (Госдепартамента - прим. ТАСС), а также в тандеме с нашими партнерами по всему европейскому континенту", - ответил Прайс.

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили состав диппредставительств. В отношениях США и Белоруссии произошла разрядка после президентских выборов в республике в 2015 году. В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов после 12-летнего перерыва. Бывший в тот момент госсекретарем США Майкл Помпео во время визита в Минск 1 февраля 2020 года сообщал, что в ближайшее время США назначат посла в Белоруссии.

Позднее на эту должность была выдвинута и утверждена Фишер. В конце декабря Госдепартамент сообщал, что Фишер приведена к присяге в качестве американского посла в Белоруссии, однако в Минск она до настоящего момента не прибыла. На прошлой неделе посольство США в Белоруссии информировало о состоявшейся встрече Фишер с экс-кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской. В сообщении не уточняется, где состоялась встреча, однако накануне Фишер встретилась с белорусским оппозиционером Павлом Латушко в Варшаве.

В Белоруссии со дня президентских выборов 9 августа 2020 года, победу на которых с 80,10% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, проходят акции протеста. Второе место с 10,12% голосов заняла Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции были особенно массовыми и вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами.