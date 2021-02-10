Лидер латвийской партии заявил, что запрет телеканалов РФ приведет к росту их популярности

РИГА, 10 февраля. /ТАСС/. Решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретить со среды ретрансляцию на территории республики 16 российских телеканалов приведет к росту популярности российского телевещания в республике. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС председатель отстаивающей интересы русскоязычных жителей социал-демократической партии "Согласие" Янис Урбанович.

"Это приведет к тому, что интерес к запретному плоду будет только нарастать, будут расхватывать, как горячие пирожки, любую информацию на русском языке из России, - сказал он. - И к сказанному в них [в этих передачах] будет доверия больше. Запрещают - значит там точно говорят правду. Вот такой будет итог".

Урбанович выразил уверенность, что латвийский зритель найдет возможность получать запрещенный контент, поскольку тот "уйдет в интернет". "Сегодня запретить вещание невозможно", - уверен политик.

При этом лидер "Согласия" заметил, что, приняв это решение, Латвия оказалась "в первых рядах европейской русофобии".

Запрет на ретрансляцию российских каналов

НСЭСМИ во вторник принял решение запретить с 10 февраля ретрансляцию на территории Латвии 16 российских телеканалов, в том числе "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия". Также исключены из списка ретранслируемых в Латвии программ "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "БОКС ТВ" и HD Life.

Кроме того, НСЭСМИ в понедельник принял решение запретить с 15 февраля на год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории Латвии. Процедуру ограничения работы этого телеканала, который зарегистрирован в Швеции, на территории Латвии ведомство начало еще в июле прошлого года.

Крупнейшая телекоммуникационная компания Tet, 51% капитала которой принадлежит государству, на прошлой неделе сообщила, что с 1 февраля прекратила ретрансляцию на территории Латвии пяти российских телеканалов: Первого балтийского канала, каналов "НТВ Мир", "РЕН ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения в связи с возможным несоблюдением санкционного режима. Как указал оператор, распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV, одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse, в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций.