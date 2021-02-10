Госдеп выразил обеспокоенность в связи со словами иранского министра о ядерном оружии

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Власти США обеспокоены заявлением министра разведки Ирана аятоллы Махмуда Алави о том, что давление со стороны Запада может подтолкнуть Тегеран к стремлению получить ядерное оружие. Об этом заявил во вторник на брифинге руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Как пишет телекомпания CBS, заявление, о котором идет речь, Алави сделал в телевизионном интервью. "Наша ядерная программа носит мирный характер и фетва (распоряжение - прим. ТАСС) верховного лидера запрещает ядерное оружие, но если они толкают Иран в этом направлении, то это уже будет виной не Ирана, а тех, кто подталкивает [к этому]. <...> Поведение загнанной в угол кошки может отличаться от того, как ведет себя кошка, [находясь на] свободе", - цитирует телекомпания Алави. По информации CBS, иранский министр при этом подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах у Тегерана нет планов по переходу к созданию ядерного оружия.

"Нам пока не ясно, говорил ли Махмуд Алави от имени кого-либо, кроме себя. <...> Мы, конечно, приняли к сведению эти слова, они очень тревожны", - сказал Прайс, когда во время брифинга его попросили прокомментировать слова Алави.

"Я также хочу отметить, <...> что у Ирана есть обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия", - добавил представитель Госдепа.