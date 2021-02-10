Совбез ООН приветствовал усилия по восстановлению мира в Сомали

ООН, 10 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) приветствовал усилия всех вовлеченных сторон по политическому урегулированию и восстановлению мира в Сомали. Об этом во вторник заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, чья страна в феврале председательствует в Совбезе.

"Члены Совета Безопасности приветствовали усилия лидеров сомалийского правительства и региональных лидеров по поиску решения для осуществления выборной модели [в Сомали] <...>, высоко оценили роль Африканского союза в продвижении диалога между сторонами сомалийского урегулирования", - заявила Вудворд, отметив призыв членов СБ ООН к скорейшему проведению выборов в стране.

Прошедшее утреннее заседание СБ ООН, помимо Сомали, было посвящено ситуации в Сирии, однако Вудворд не стала рассказывать о состоявшихся дискуссиях по положению дел в арабской стране, сославшись на закрытый формат встречи.

8 февраля истек четырехлетний срок полномочий президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда. Совет, объединяющий 12 кандидатов в президенты Сомали от региональных властей и оппозиции, призвал сформировать национальный переходный совет, который должен провести в стране парламентские и президентские выборы. В его состав они предложили себя, а также глав обеих палат федерального парламента, представителей ряда государственных и общественных структур. Одновременно совет выпустил заявление, в котором обязал силы безопасности не подчиняться приказам Мохамеда.

Нынешний политический кризис возник в Сомали после неудачи прошедших на минувшей неделе четырехдневных переговоров между Мохамедом и региональными лидерами по условиям парламентских выборов, в частности по составу избирательной комиссии.

Парламентские выборы должны были начаться в Сомали 9 февраля текущего года. В стране действует особая система выборов депутатов федерального парламента и главы государства. На первом этапе старейшины существующих в Сомали общин назначают 27 775 делегатов, которые затем выбирают 275 членов Народной палаты. В свою очередь региональные парламенты назначают 54 сенаторов, которые заседают в верхней палате. Президент избирается всем составом парламента.