Экс-канцлер ФРГ считает, что санкции еще никогда не работали против России

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) подверг критике попытки проводить международную политику посредством санкций, отметив, что они еще никогда не работали в отношении такой страны, как Россия, и выразил надежду на то, что проект "Северный поток - 2" будет реализован.

"Знаете, я подвергаю критике то, что пытаются проводить политику посредством санкций. Это еще никогда не работало, и тем более [не работало] в отношении России", - заявил Шрёдер в опубликованном во вторник аудиоподкасте газеты Handelsblatt. "Мы знаем из собственной истории, что всегда, когда мы имели хорошие отношения с Россией, на этом континенте был мир. Когда было иначе, мира не было", - заметил экс-канцлер.

Отвечая на вопрос о перспективах реализации проекта "Северный поток - 2", Шрёдер высказал мнение, что газопровод будет достроен. "Я надеюсь, что он в скором времени будет доведен до конца. Это в интересах Германии, в интересах Европы", - полагает он. "Увязывать это с какими-либо другими вопросами я считаю абсолютно ошибочным", - подчеркнул бывший канцлер Германии. "Я рад тому, что правительство ФРГ ясно заявило: "Северный поток - 2" служит нашим интересам, мы хотели бы, чтобы он был достроен", - сказал он, напомнив, что проект получил все необходимые национальные и международные разрешения.

Шрёдер заявил, что согласен с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в том, что "не следует разрушать" мосты в отношениях с Россией. "Эта страна слишком важна для международной политики, для решения международных вопросов", - заметил он. "Российская сторона нуждается в деньгах за газ для своего бюджета. Это важно, это взаимная зависимость", - продолжал Шрёдер. "Исторически, даже во времена Советского Союза, пунктуально осуществлялись поставки газа, впрочем и нефти. У нас никогда не было проблем с поставками из России, а у России проблем с нами при оплате. Почему здесь что-то должно измениться?" - добавил экс-канцлер.

Шрёдер также заметил, что Германия нуждается для развития собственной индустрии в поставках из России не только нефти и газа, но и других важных ископаемых, например редкоземельных материалов.

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%. После инцидента с Алексеем Навальным ряд политиков в ФРГ потребовал остановить реализацию проекта.

Ранее во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюз займется обсуждением возможности новых санкций против России и возможных других мерах сдерживания на встрече глав МИД 22 февраля и на саммите глав государств ЕС в марте.