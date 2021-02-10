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Совбез ООН призвал новые власти в Ливии подготовить страну к выборам в декабре

Совет Безопасности также приветствовал договоренность о формировании нового единого исполнительного органа в стране

ТАСС, 10 февраля. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) призвал новую временную власть Ливии оперативно сформировать правительство и провести необходимую подготовку к общенациональным выборам в стране, запланированным на декабрь 2021 года.

"Совет Безопасности призвал сегодня новоизбранный временный орган исполнительной власти Ливии в срочном порядке приступить к формированию нового инклюзивного правительства и провести необходимую подготовительную работу к президентским и парламентским выборам в конце текущего года", - говорится в опубликованном во вторник заявлении председателя Совета Безопасности ООН.

Совбез ООН также приветствовал достигнутую по итогам прошедшего с 1 по 5 февраля в Швейцарии Форума ливийского политического диалога договоренность о формировании нового единого исполнительного органа в стране.

Как отмечается в заявлении, члены СБ потребовали от всех враждующих сторон в полном объеме соблюдать условия соглашения о постоянном прекращении огня, заключенного в Женеве в октябре прошлого года. В СБ ООН также подчеркнули необходимость государств - членов всемирной организации "уважать и поддерживать" выполнение соглашения, в том числе "путем безотлагательного вывода всех иностранных сил и наемников из Ливии".

В Ливии продолжительное время параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны.

Форум ливийского политического диалога, работавший в Швейцарии с 1 по 5 февраля, избрал премьер-министра единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, главной задачей которых будет проведение 24 декабря этого года общенациональных выборов на всей территории страны.

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