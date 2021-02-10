Канада изучит аудиофайл, где обсуждают версию намеренного уничтожения украинского Boeing

ОТТАВА, 10 февраля. /ТАСС/. Канадские органы безопасности изучают аудиозапись, где, предположительно, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф обсуждает с кем-то возможность того, что уничтожение украинского самолета под Тегераном в январе 2020 года было преднамеренным актом. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

По данным его источников, аудиофайл находится на экспертизе у нескольких канадских спецслужб, включая Канадскую службу безопасности и разведки и Управление национальной полиции. На этой записи, как утверждают источники телеканала, слышен, предположительно, голос главы иранского МИД, который на фарси с кем-то говорит о вероятных сценариях катастрофы. В частности, якобы Зариф говорит, что существует "тысяча возможностей" для объяснения того, почему был сбит самолет, включая преднамеренную атаку с участием нескольких "диверсантов". Также якобы глава МИД Ирана заявляет о том, что высшее руководство исламской республики и генералитет по ряду причин никогда не раскроют правду об этой трагедии, так как это может угрожать безопасности страны.

По данным CBC, специальный советник канадского премьер-министра по делу о расследовании катастрофы рейса PS752 Ральф Гудейл подтвердил, что канадским властям известно об этой записи и что ее копию они получили еще в ноябре прошлого года. В настоящее время идет изучение подлинности аудиофайла, но никаких деталей публично комментировать власти не будут, так как их оглашение может поставить под угрозу жизнь информатора или других людей, отмечает телеканал.

Рейс PS752 Тегеран - Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель".