Times: MI-6 решила привлекать в свои ряды родившихся за рубежом британцев

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Внешняя разведка Соединенного Королевства MI-6 начала привлекать в свои ряды родившихся за рубежом британцев для повышения эффективности работы спецслужбы. Об этом сообщает в среду газета Times со ссылкой на информированный источник Уайтхолла (лондонская улица, на которой расположены главные правительственные учреждения страны).

Ранее круг кандидатов в Secret Intelligence Service (SIS, Секретную разведывательную службу) Соединенного Королевства ограничивался коренными британцами. Теперь это необходимое для потенциального агента условие снято для набора в MI-6 как можно большего числа талантов и создания пула сотрудников "с разнообразным мышлением".

"Правила приема на работу лиц с двойным гражданством недавно изменились, - отметил источник. - Речь идет о том, чтобы получить доступ к широкому кадровому фонду". Если ограничиваться в наборе коренными британцами, то, по его словам, это в основном "будут люди, получившие образование в университетах из красного кирпича" (так называют шесть вузов, построенных из красного кирпича в XIX веке в крупных промышленных городах - прим. ТАСС).

"Мы хотим диверсификации мышления, разнообразия сотрудников [различных национальностей], а не только тех, кто думает одинаково", - пояснил собеседник издания. Это позволит более эффективно заниматься разведкой, добавил он.

Подобное решение стало еще одним шагом MI-6 по изменению политики набора кадров, расширению круга кандидатов, подчеркивает газета. В мае 2018 года руководивший тогда спецслужбой Алекс Янгер отменил правило, согласно которому родители новобранцев должны быть уроженцами Великобритании. Тем самым сотрудниками разведки могли стать родившиеся в королевстве дети иммигрантов. В прошлом году SIS снизила минимальный возраст кандидатов с 21 года до 18 лет, чтобы удержать "лидерство в глобальной технологической гонке".