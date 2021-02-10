МИД Ирана назвал недостоверной аудиозапись, где якобы Зариф говорит о катастрофе Boeing

ТЕГЕРАН, 10 февраля. /ТАСС/. Иранская сторона поставила под сомнение достоверность аудиозаписи, на которой якобы глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит о причинах крушения украинского самолета под Тегераном. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Утверждения, сделанные в соответствующей статье, неверные, и высказывания, которые приписываются Зарифу, противоречат его культуре [речи]. Заявления о наличии подобной записи не соответствуют действительности", - сказал он. Дипломат призвал Канаду "не усугублять подобными действиями и слухами горе семей погибших".

По его словам, "правительство Ирана остается приверженным своим международным обязательствам и [реализации] прав семей, потерявших своих близких, подавляющее большинство которых являются иранскими гражданами". "Тегеран будет шаг за шагом выполнять свои международные обязательства в соответствии с внутренними и мировыми нормами", - добавил Хатибзаде.

9 февраля телеканал CBC сообщил, что канадские органы безопасности изучают аудиозапись, где, предположительно, глава иранского МИД обсуждает с кем-то возможность того, что уничтожение украинского самолета под Тегераном в январе 2020 года было преднамеренным актом. По данным его источников, на записи Зариф якобы говорит, что высшее руководство исламской республики и генералитет по ряду причин никогда не раскроют правду об этой трагедии, так как это может угрожать безопасности страны.

Рейс PS752 Тегеран - Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель".