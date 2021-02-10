Sky: аравийская коалиция сообщила об атаке хуситов на аэропорт саудовского города Абха

ТАСС, 10 февраля. Аравийская коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия, сообщила об атаке сторонников мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) на аэропорт саудовского города Абха. Об этом передает телеканал Sky News Arabia.

Как указывает телеканал, в результате нападения в аэропорту Абхи загорелся гражданский самолет. В настоящее время, по данным коалиции, пожар потушен. Подробности атаки на аэропорт не сообщаются.

"Попытка атаковать аэропорт Абхи, создавая угрозу гражданским лицам, - это военное преступление", - приводит телеканал заявление альянса. "Мы принимаем все необходимые меры для защиты мирного населения от угроз хуситов", - добавили в командовании коалиции.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура.