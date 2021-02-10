СМИ: йеменские хуситы подтвердили причастность к атаке на аэропорт саудовского города Абха

ТАСС, 10 февраля. Сторонники мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) подтвердили свою причастность к нападению в среду на аэропорт саудовского города Абха. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

"Атака послужила ответом на воздушные бомбардировки и продолжающуюся осаду нашей страны", - приводит телеканал заявление представителя хуситов. По его словам, мятежники использовали четыре беспилотника, а их целью были военные самолеты аравийской коалиции.

Ранее командование аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, сообщило о нападении йеменских мятежников на аэропорт Абхи. Как отмечалось, в результате атаки в аэропорту загорелся гражданский самолет. Пожар был потушен, информация о пострадавших не поступала. Альянс назвал произошедшее военным преступлением.

Министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни в своем выступлении в среду резко осудил атаку, назвав ее "подлым террористическим актом".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура.