Американские эсминцы Porter и Donald Cook покинули Черное море

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Эсминцы ВМС США Porter и Donald Cook вышли из Черного моря после окончания совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО. Об этом в среду сообщило американское посольство в Киеве.

"Эсминцы ВМС США Porter и Donald Cook вышли из Черного моря после проведенных в течение 17 дней совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении диппредставительства США в Twitter.

23 января в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что Черноморский флот следит за действиями зашедшего в акваторию Черного моря эсминца США Donald Cook. В связи с заходом корабля мобильный береговой противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" совершил марш в один из позиционных районов Крыма в рамках учений. 28 января в посольстве США в Киеве сообщили, что американский ракетный эсминец Porter движется через проливы в Черное море для участия в учениях. 29 января посольство проинформировало, что эсминцы провели операцию в Черном море. Экипаж фрегата Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" в свою очередь провел комплекс корабельных учений в акватории Черного моря на фоне захода эсминцев Porter и Donald Cook.

НАТО усиливается в Черном море

9 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем пресс-конференции в Брюсселе заявил, что регион Черного моря представляет стратегическую важность для всех членов и партнеров НАТО, в связи с чем альянс и увеличил свое присутствие в регионе. В свою очередь глава украинского правительства сообщил, что в нынешнем году Украина совместно с силами НАТО проведет в Одессе командно-штабные учения "Нерушимая стойкость".

В МИД РФ неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В США настаивают, что действуют в рамках Конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, а сами учения проходят в международных водах.