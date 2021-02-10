КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Государственный концерн "Укроборонпром" планируется ликвидировать до конца июня, а на его базе - создать новый оборонный холдинг "Оборонные системы Украины". Об этом в среду сообщил генеральный директор концерна Юрий Гусев на пресс-брифинге.

"Мы ожидаем, что утверждение законопроекта 3822 (о реформировании "Укроборонпрома", принят в парламенте в первом чтении - прим. ТАСС) произойдет до конца апреля, и до конца июня мы планируем обеспечить трансформацию и ликвидацию "Укроборонпрома" и создание оборонного холдинга "Оборонные системы Украины", - отметил он.

Гусев сообщил, что в результате корпоратизации госконцерна 100% акций холдинга "Оборонные системы Украины" будут принадлежать государству, органом управления станет правительство или другой центральный орган власти. В новое предприятие войдут шесть отраслевых холдингов, которые будут обеспечивать нужды Вооруженных сил Украины, а также присутствие украинских производителей на международных рынках. "От 6 до 12 месяцев, как мы ожидаем, займет трансформация 65 государственных оборонных предприятий, которые сформируют шесть отраслевых холдингов", - уточнил Гусев.

Сейчас, по его словам, проходят подготовительные мероприятия в виде инвентаризации и подобных процессов, а также работа, связанная с долговыми обязательствами оборонных предприятий. "Несколько предприятий накопили долги в предыдущие годы. Нами разрабатывается законопроект по финансовому обновлению. В целом долгов у украинской оборонной промышленности - более 14 млрд гривен (506,5 млн долларов)", - уточнил директор концерна.

Помимо холдинга "Оборонные системы Украины", после ликвидации "Укроборонпрома" будет создан также "Аэрокосмический холдинг", добавил Гусев.

Реформа концерна

Президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря 2020 года назначил Гусева главой "Укроборонпрома". Новый руководитель сразу заявил о продолжении реформы предприятия. По его словам, она предполагает, что концерн прекратит существование в 2021 году, а на его базе создадут холдинговые компании, которые объединят предприятия по отраслевому признаку: бронетанковые, радарные системы, морские системы, высокоточное вооружение, боеприпасы и спецхимия, авиаремонтные предприятия.

Позднее кабмин утвердил перечень из 18 предприятий концерна, которые подлежат приватизации. В перечень вошли госкомпания "Укроборонлизинг", Харьковский завод транспортного оборудования, Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления, Украинский радиотехнический институт, Центральное конструкторское бюро "Изумруд" и ряд других предприятий. В качестве основания для приватизации названа их убыточность. Стоимость выставленных на приватизацию активов "Укроборонпрома" составляет 280,1 млн гривен (около 10 млн долларов).

29 января Верховная рада поддержала в первом чтении реформу "Укроборонпрома" и корпоратизацию ОПК. Законопроект, кроме прочего, предполагает преобразование концерна в акционерное общество. Реформирование пройдет в несколько этапов. Первоначально будет проведена работа по подготовке преобразования "Укроборонпрома" в акционерное общество. На первом этапе реформы правительство должно будет принять решение о выпуске акций. 30% чистой прибыли образованное акционерное общество будет направлять на выплату дивидендов в госбюджет. На следующем этапе предполагается создание отраслевых бизнес-объединений в форме акционерных обществ и хозяйственных обществ на базе предприятий, включенных в состав "Укроборонпрома". Доли таких обществ будут переданы в уставные капиталы созданных бизнес-объединений.

"Укроборонпром" создан в 2010 году как объединение ОПК стратегического значения. Концерн объединяет более 100 госпредприятий и заводов в основных отраслях оборонки - авиастроении и авиаремонте, моторо- и турбиностроении, судостроении, ракетостроении, изготовлении боеприпасов и бронетехники. В "Укроборонпроме" более 10 конструкторских бюро и шесть компаний-спецэкспортеров. Штат предприятий концерна - около 67 тыс. человек.