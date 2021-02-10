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NYT: в США началось уголовное расследование попыток Трампа отменить итоги выборов

Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ТАСС, 10 февраля. Прокуратура округа Фултон в американском штате Джорджия в среду возбудила уголовное дело в связи с январским телефонным звонком бывшего президента США Дональда Трампа секретарю штата республиканцу Брэду Раффенспергеру, в котором американский лидер пытался добиться изменения итогов выборов в этом штате. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.

По его информации, прокурор округа Фултон Фани Уиллис направил письмо должностным лицам в правительстве, включая Раффенспергера, с просьбой сохранить документы, связанные со звонком Трампа.

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Теги
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