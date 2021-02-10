Глава МИД ФРГ не исключил введения персональных санкций ЕС в отношении россиян

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас не исключил, что ЕС может ввести персональные санкции в отношении ряда россиян в связи с реакцией властей РФ на несогласованные акции. Об этом он заявил в среду, выступая в Бундестаге во время Актуального часа, посвященного отношениям с Москвой.

"Даже если не стоит ожидать изменения поведения, санкции могут быть сигналом о том, что определенные действия не останутся без последствий. Это было в случае нашей реакции на аннексию Крыма и действия России на востоке Украины. Это должно быть так и в этом случае", - утверждал он. Маас напомнил, что возможные ограничения будут обсуждаться в ЕС 22 февраля.

Глава МИД снова назвал "необоснованной" высылку из России дипломатов из трех стран ЕС. По его мнению, на это последовал "ясный общеевропейский ответ". "И я очень сожалею, что Москва не использовала визит Жозепа Борреля, чтобы, несмотря на все разногласия, заняться поиском направлений, где есть взаимные интересы", - утверждал министр. "Вместо это мы столкнулись с тщательно подготовленным пропагандистским шоу и целенаправленной провокацией", - считает он.

При этом Маас утверждал, что Европа заинтересована в диалоге с Россией. "Чем сложнее времена [в отношениях с РФ], тем яснее должен быть наш язык по отношению к Москве. Но мы заинтересованы в улучшении отношений Европы с Россией и будем сохранять готовность к диалогу, однако ключ к этому находится сейчас не в Берлине или в Брюсселе, а в Москве", - полагает Маас.

О ситуации вокруг высылки дипломатов

В минувшую пятницу в МИД РФ сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Санкт-Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ, им был заявлен протест. На Смоленской площади уточнили, что было зафиксировано участие в незаконных акциях сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге, а также сотрудника посольства Германии в Москве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

В понедельник Министерство иностранных дел Германии в ответ объявило персоной нон грата сотрудника российского посольства в Берлине.