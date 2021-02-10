Глава Минобороны ФРГ заявила, что дисбаланс сил между РФ и НАТО - не в пользу альянса

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что НАТО относительно России сталкивается с дисбалансом сил не свою пользу. Об этом она заявила в опубликованном в среду интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы в альянсе, в НАТО, видим, что происходят нарушения воздушного пространства, нападения в киберпространстве, которые следует ясно отнести на счет российской стороны. Мы видим там новые боевые системы и наращивание ядерных вооружений", - утверждала министр."Мы сталкиваемся здесь с дисбалансом", - считает она.

"Угрозы реальны, и мы должны адаптироваться к этой ситуации. Мы должны организовать Бундесвер таким образом, чтобы были в состоянии обороняться", - продолжала Крамп-Карренбауэр. Она заявила, что для Берлина в урегулировании конфликтов приоритетом является дипломатия, а не военные средства.

Накануне Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала выдержки из программного документа за подписями министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генерального инспектора ВС ФРГ Эберхарда Цорна, в котором Россия и Китай называются "стратегическими конкурентами".

В декабре Крамп-Карренбауэр оправдала необходимость повышения расходов на оборону "программой вооружений" российской стороны. Она также ранее заявляла о намерении вести диалог с Россией "с позиции силы". В Москве в ответ указали на контрпродуктивность любых попыток разговаривать с РФ с позиции силы и напомнили, к чему уже привела в XX веке такая попытка со стороны Германии.