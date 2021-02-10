Twitter не вернет Трампу аккаунт, даже если тот вновь пойдет в президенты

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Социальная сеть Twitter, ранее заблокировавшая аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, не восстановит его, даже если тот вновь будет выдвигаться в президенты Соединенных Штатов. Об этом заявил главный финансовый директор Twitter Нед Сегал в интервью телеканалу MSNBC .

"Наша политика заключается в том, что если кого-то удалили с платформы, то его удалили, будь это просто комментатор, финансист, бывший чиновник, - сказал он, отвечая на вопрос ведущей, сможет ли Трамп вернуться в соцсеть, если решит вновь побороться за пост главы Белого дома. - Наши правила устроены так, чтобы не позволять никому призывать к насилию, а если кого-то удаляют за подобные действия, то мы не разрешаем. Представитель Twitter подчеркнул, что аккаунт Трампа "был удален, и сейчас он ничем не отличается от других бывших чиновников".

Дональд Трамп во время пребывания на посту президента регулярно делал записи в Twitter, касавшиеся вопросов как внутренней, так и внешней политики. Обращался он к своим сторонникам через соцсеть и во время беспорядков на Капитолийском холме 6 января. В Twitter расценили его слова как призывы к насилию и с 9 января заблокировали аккаунт.