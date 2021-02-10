Белый дом не уточняет, решили ли США не выводить остатки своих войск из Афганистана в мае

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Белый дом отказывается уточнить, действительно ли новая вашингтонская администрация во главе с президентом Джо Байденом приняла решение не выводить остатки американских войск из Афганистане в мае, как это предусмотрено мирной договоренностью с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России).

Прокомментировать сведения на этот счет попросили в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретаря американского лидера Джен Псаки. С заявлением такого содержания выступил ранее член Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина). "Насколько мне известно, сенатор Грэм не является официальным представителем администрации [США]", - ответила представитель Белого дома. При этом она подчеркнула, что не следует ждать никаких объявлений по этому поводу в ходе предстоящего через пару часов посещения Байденом Пентагона. "Скажу, что не ожидала бы никакой обновленной информации по Афганистану, когда он (Байден - прим. ТАСС) сегодня будет выступать в Министерстве обороны США", - отметила Псаки.

"Конечно, речь идет о теме, имеющей чрезвычайную важность для президента и его команды, отвечающей за национальную безопасность. Но обновленных сведений о структуре и составе сил [в Афганистане] у меня нет, и я бы не ожидала появления такой информации сегодня", - сказала пресс-секретарь. По ее словам, Байден примет решение об уровнях дальнейшего американского военного присутствия в Афганистане, консультируясь с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином. "Это не находится в центре внимания его [нынешней] поездки [в Пентагон]", - заверила Псаки.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Нынешнее американское правительство ранее предупредило, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу американских войск из этой страны, после изучения того, как талибы выполняют условия мирной договоренности.