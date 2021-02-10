США вводят санкции против участников военного переворота в Мьянме и блокируют им счета

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Американская администрация вводит адресные санкции в отношении участников военного переворота в Мьянме, а также блокирует им доступ к находящимся в Соединенных Штатах средствам их страны в размере $1 млрд. Об этом сообщил во вторник президент США Джо Байден.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами в мире, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. <...> Мы используем возобновление нашего участия в Совете ООН по правам человека, чтобы укрепить общую приверженность правам человека в Мьянме, - сказал Байден. - Я вновь призываю сегодня военных Мьянмы немедленно освободить демократических лидеров и активистов. Военные должны отказаться от власти, которую они захватили, и продемонстрировать миру уважению к народу Мьянмы".

"Американское правительство делает шаги, чтобы не допустить получения генералами ненадлежащего доступа к 1 млрд долларов из средств правительства Бирмы [Мьянмы], которые находятся в США. И сегодня я одобрил новый исполнительный указ, позволяющий нам немедленно вводить санкции в отношении военачальников, которые осуществляли переворот, а также их деловых интересов и членов семей", - заявил глава вашингтонской администрации.

По его словам, "первый круг" лиц, в отношении которых будут введены эти ограничения, власти США определят уже на текущей неделе. "Мы также введем строгий экспортный контроль. Мы заморозим активы, которые приносят пользу правительству Мьянмы. В то же время мы продолжим нашу поддержку здравоохранения, гражданского общества, а также других сфер, которые напрямую помогают населению, - сказал президент США. - <...> Мы будем готовы ввести дополнительные меры, продолжим работу с нашими международными партнерами, чтобы они присоединились к нашим усилиям".