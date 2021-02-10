CNN: окружение Трампа уверено, что сенаторы оправдают его на процессе об импичменте

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Приближенные бывшего американского президента Дональда Трампа не сомневаются в том, что он будет оправдан сенаторами в рамках процедуры импичмента, несмотря на слабое выступление защиты. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

По словам его источников, лица, входящие в окружение экс-президента, "сохраняют уверенность в том, что его ждет оправдание". По сведениям канала, Трамп не планирует привлекать к себе внимание до конца процесса. Однако бывший американский лидер обсуждает с помощниками то, как он может помочь республиканцам на промежуточных выборах, которые состоятся в 2022 году.

CNN и газета Politico во вторник сообщили, что Трамп был недоволен выступлением его адвокатов на начальном этапе процесса по импичменту. Экс-президент якобы посчитал, что аргументы его защитников были излишне запутанными и невнятными. Как утверждалось, Трамп особенно раздражен работой адвоката Брюса Кастора.

По словам источников телеканала, защита бывшего американского лидера теперь планирует, что в последующие дни проводить публичные выступления будет по большей части другой адвокат - Дэвид Шон.

Новая процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Документ ранее был передан в Сенат. В ходе заседаний члены Палаты представителей будут выступать в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.