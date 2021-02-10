США намерены оказывать "значительное давление" на участников переворота в Мьянме

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Власти США намерены обеспечить оказание "значительного давления" на участников военного переворота в Мьянме. Об этом заявил в среду на брифинге руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"По мере нарастания протестов военные лидеры Мьянмы должны знать, что [США] не потерпят [применения] насилия против тех, кто мирно отстаивает свои демократические права. <...> Я могу сказать, что это все - неотъемлемая часть стратегии по обеспечению того, чтобы ответственные за переворот <...> столкнулись с существенными издержками, чтобы они столкнулись со значительным давлением ", - сказал он.

Ранее во вторник президент США Джо Байден объявил о введении вашингтонской администрацией адресных санкций в отношении участников военного переворота, а также блокировке им доступа к находящимся в Соединенных Штатах средствам их страны в размере 1 млрд долларов. По словам Байдена, "первый круг" лиц, в отношении которых будут введены эти ограничения, власти США определят уже на текущей неделе.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.