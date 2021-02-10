Reuters: в МАГАТЭ сообщили, что Иран выполнил план по производству урана для реактора

ВЕНА, 10 февраля. /ТАСС/. Иран реализовал план по производству металлического урана в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по созданию топлива для Тегеранского исследовательского реактора. Об этом со ссылкой на заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в среду агентство Reuters.

Согласно его заявлению, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уведомил государства - участников агентства о деятельности Ирана в сфере НИОКР по производству металлического урана в качестве заявленной цели создания топлива для Тегеранского исследовательского реактора. "Агентство 8 февраля проверило 3,6 г металлического урана (используется для изготовления топлива для реакторов и при создании ядерных бомб - прим. ТАСС) на иранском заводе по производству топливных пластин в Исфахане", - говорится в заявлении.

В январе 2021 года постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади сообщал, что Тегеран начал исследовательские работы по производству металлического урана. Дипломат указывал, что МАГАТЭ было уведомлено о заводе по производству топливных пластинчатых элементов и провело инспекцию.