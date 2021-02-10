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США создают межведомственную группу по КНР из экспертов в сфере обороны

Как сообщил американский президент Джо Байден, эксперты подготовят рекомендации для министра обороны

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты создают межведомственную группу по Китаю, в том числе для отражения вызовов в сфере обороны. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в среду в Пентагоне.

"Сегодня [в среду] меня проинформировали о новой группе при Минобороны США по Китаю <...> Группа будет работать оперативно. В нее войдут как гражданские, так и военные эксперты из министерства. На протяжении следующих нескольких месяцев они подготовят рекомендации для министра [обороны Ллойда] Остина. <...> Это потребует от правительства целого ряда усилий", - отметил глава государства.

Теги
СШАКитайБайден, Джозеф (Джо)Остин, Ллойд
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