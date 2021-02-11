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Bloomberg: Байден планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

Если такой телефонный разговор состоится, это будет первая беседа двух лидеров с момента вступления Джо Байдена в должность

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден планирует в среду вечером (утром в четверг по китайскому времени) провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg подчеркивает, что в случае если такой телефонный разговор состоится, это будет первая беседа двух лидеров с момента вступления Байдена в должность 20 января текущего года. К настоящему моменту в пресс-службе Белого дома не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать сведения источников Bloomberg.

Ранее в среду Байден, выступая в Пентагоне, заявил, что Соединенные Штаты создают рабочую группу по Китаю, в том числе для отражения вызовов в сфере обороны. По словам американского лидера, гражданские и военные эксперты, которые войдут в данную группу, в течение нескольких месяцев подготовят рекомендации для министра обороны США Ллойда Остина. Возглавит группу спецпомощник министра обороны Илай Ратнер.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джозеф (Джо)
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