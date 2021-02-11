Си Цзиньпин назвал противостояние Китая и США катастрофой для всего мира

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Конфронтация Китая и Соединенных Штатов является катастрофой как для обеих этих стран, так и для всего мира. Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

"Китайско-американское сотрудничество может привести ко многим важным событиям, которые принесут пользу как двум странам, так и всему миру", - приводит его слова Центральное телевидение Китая. "Противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира", - подчеркнул Си Цзиньпин.

По его словам, сотрудничество между КНР и США пойдет на пользу двум сторонам, а борьба навредит обеим. Си Цзиньпин отметил, что в настоящее время китайско-американские отношения находятся на важном этапе. Как указал он, содействие здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений - это общее ожидание как народов двух стран, так и всего международного сообщества.

"Обе стороны должны прилагать усилия и двигаться навстречу друг другу, придерживаться [позиции] отсутствия противостояния и конфликтов, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, сфокусироваться на сотрудничестве, контроле разногласий, содействовать здоровому, устойчивому и стабильному развитию китайско-американских отношений, обеспечению выгод для народов двух стран", - отметил председатель КНР.

Он также указал на то, что Китай и США должны содействовать глобальной борьбе с пандемией, восстановлению мировой экономики, поддерживать региональный мира и стабильность. "В нынешней ситуации, полной неопределенности, Китай и США как постоянные члены Совета Безопасности ООН несут особую международную ответственность и обязательства. Стороны должны следовать тенденциям времени, вместе обеспечивать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вносить исторический вклад в содействие мира и стабильности во всем мире", - резюмировал он.

Си Цзиньпин также призвал Вашингтон восстановить различные механизмы диалога, чтобы четко понимать намерения друг друга и избегать разногласий.

"Китай и США должны восстановить различные механизмы диалога, чтобы четко понимать политические намерения друг друга, избегать непонимания и неверных оценок", - отметил председатель КНР. "Необходимо четко разграничивать, что является разногласием, управлять этим и контролировать это. Четко различать, что приносит пользу сотрудничеству, и вместе двигаться по пути сотрудничества", - сказал он, призвав США проявлять осторожность в вопросах Тайваня, Синьцзяна и Гонконга.