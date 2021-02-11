Глава КГБ заявил, что ситуация в Белоруссии стабилизировалась

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Внутриполитическая ситуация в Белоруссии стабилизировалась, пик протестов пройден. Об этом заявил в четверг председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные явления практически сошли на нет", - сказал глава белорусской спецслужбы.

При этом Тертель отметил, что попытки возобновить протесты все еще предпринимаются. "Заграничные центры, которые спонсируются и финансируются за счет различных фондов, продолжают функционировать, они радикализируются и предпринимают попытки все-таки возобновить вот эти действия, которые были раньше. <...> Но мы оцениваем, что они не приведут к тем результатам, к которым они стремятся", - сказал глава КГБ.

Он уверен, что внешним сила не удастся весной возобновить протесты в Белоруссии. "Попытки [возобновить протесты] будут, но мы оцениваем ситуацию как стабильную, и предпосылок говорить о том, что им [внешним силам] удастся добиться таких целей, мы не видим", - отметил глава КГБ Белоруссии.