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Глава Минобороны Азербайджана отправился в Турцию наблюдать за военными учениями

В маневрах, которые проходят с 1 по 12 февраля, принимают участие военнослужащие Отдельной общевойсковой армии ВС Азербайджана, расквартированной в Нахичевани

БАКУ, 11 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отправился в четверг с визитом в Турцию, где будет наблюдать за заключительным этапом двусторонних учений в Карсе. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

"По приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 11 февраля отбыл в эту страну. Гасанов будет наблюдать за заключительным этапом "Зимних учений - 2021", который состоится в турецком городе Карс", - говорится в сообщении.

В маневрах, которые проходят с 1 по 12 февраля, принимают участие военнослужащие Отдельной общевойсковой армии ВС Азербайджана, расквартированной в Нахичевани. Как проинформировали ранее в Минобороны, цель учений - обеспечить координацию подразделений двух государств.

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