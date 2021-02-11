Глава МИД Украины опроверг связь между закрытием телеканалов и новой администрацией США

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение руководства страны закрыть телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK не связано с избранием Джо Байдена президентом США или контактами Киева с новой американской администрацией.

"Хочу обратить внимание, что это не было какое-то поспешное решение. Очень долго, с 2018 года, шли к этому", - сказал он в интервью украинской журналистке Янине Соколовой.

Глава МИД подчеркнул, что в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном в конце января не обсуждал этот вопрос. Однако, по словам Кулебы, в том разговоре он "инициативно отметил высокий уровень взаимодействия", которого достигли США и Украина "в противодействии российской дезинформации", и высказал готовность и далее укреплять сотрудничество в этой сфере. "Это я сказал, это было. И госсекретарь подтвердил, что США также готовы к такому взаимодействию. Но о каких-то конкретных каналах или фамилиях мы не говорили. Этого всего не было, то все надумали конспирологи", - добавил Кулеба.

Ранее глава политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский решился на вмешательство в информационное вещание по указке США. По его словам, внешнее управление страной идет с 2014 года, когда власть получил Петр Порошенко, однако при Зеленском такая политика "приобрела еще более ужасающие последствия и объемы для Украины и украинского народа".

Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский также считает, что фактическое вмешательство Вашингтона во внутренние дела Украины стало носить демонстративный и нескрываемый характер. Он обратил внимание, что "решение закрыть те каналы, которые критикуют США, - это еще один шаг, чтобы показать украинским политикам, что они сделают все, что им скажут".

Санкции против телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также к их владельцу - депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.

После этого украинские националистические организации потребовать закрыть телеканалы "Наш" и "Интер". Они также периодически блокируют входы в их здания.