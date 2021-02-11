Лукашенко заявил, что не следует ждать от съезда ВНС решения глобальных проблем

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что от Всебелорусского народного собрания (ВНС) не следует ждать решения глобальных проблем страны.

"Не надо ждать от нашего съезда решения глобальных проблем, мы эти глобальные проблемы обозначаем. Мы говорим о том, как будем развиваться в предстоящее как минимум пятилетие. Но, может, удастся заглянуть и за горизонт. Поэтому, по народному говоря, расслабьтесь", - сказал белорусский лидер, открывая в четверг работу ВНС.

Лукашенко, обращаясь к присутствующим, предложил поговорить о дальнейшем экономическом развитии страны, о планах на будущее, перераспределении властных полномочий, обсудить реалии геополитической ситуации и призвал обеспечить преемственность поколений.