Лукашенко: Белоруссия переживает переломный момент, сравнимый с развалом Советского Союза

"Мы переживаем очень серьезный и переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа. Таких моментов в истории нашей страны, когда мы были в составе Советского Союза и независимой Беларуси, было немного. Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями", - сказал он в четверг, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании.

Лукашенко также сравнил нынешний период с первым Всебелорусским народным собранием (состоялось 19-20 октября 1996 года - прим. ТАСС). "Разница лишь только в том, что тогда была полная безнадега. Не было страны, не было вообще ничего. Переломный момент, хаос в умах людей", - подчеркнул он.

Президент отметил, что Белоруссия подверглась жесточайшей атаке извне. "Опираясь на определенные внутренние силы, - сколько их было, вы можете судить сами, я не буду об этом говорить, - была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу "блицкриг", - подчеркнул он. - Нам надо выстоять во что бы то ни стало, и 2021 год будет определяющим".

Кроме того, Лукашенко убежден, что противники властей республики добиваются ее выхода из состава Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности.

По словам Лукашенко, акции протеста оппозиции, начавшиеся в стране после президентских выборов в августе прошлого года, были попыткой мятежа. Он привел программу, которую, согласно его данным, намерена реализовать оппозиция. "В политической сфере - выход из Союзного государства с Российской Федерацией, Евразийского союза, Таможенного союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия", - сказал глава государства. "В военной сфере - выход из Организации Договора о коллективной безопасности", - добавил он.