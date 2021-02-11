В Белоруссии заявили, что в 2021 году подготовят изменения в конституцию

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Создание конституционной комиссии по подготовке в нынешнем году изменений в конституцию страны предусмотрено проектом резолюции проходящего в Минске Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом говорится в проекте документа, которым располагает ТАСС.

"В сфере общественно-политического развития одобрить предложения по созданию конституционной комиссии, в состав которой войдут представители госорганов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы. Данной комиссии в 2021 году разработать предложения по изменению конституции Республики Беларусь для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум", - отмечается в проекте.

Делегатам собрания также предлагается одобрить предложения по "обеспечению участия широких слоев населения в разработке и реализации важнейших направлений государственной политики, признав Всебелорусское народное собрание высшей формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса". Кроме того, проектом резолюции ВНС предусматривается одобрить предложения по "перераспределению полномочий между государственными органами, в том числе органами местного управления и самоуправления, усилению роли политических партий".

Предполагается, что эта резолюция в семидневный срок после принятия делегатами Всебелорусского народного собрания будет направлена президенту страны Александру Лукашенко для рассмотрения и принятия необходимых решений.

Ранее в ходе подготовки ко Всебелорусскому собранию Лукашенко отмечал его важную роль в обсуждении конституционной реформы и заявлял о готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. При этом, по его словам, ВНС не будет менять конституционные нормы, поскольку это возможно сделать только через референдум. В предыдущий раз именно Всебелорусское народное собрание, которое в первый раз было созвано в 1996 году, одобрило проведение референдума по внесению изменений в конституцию.