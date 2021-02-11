Лукашенко заявил, что стратегическим партнером и союзником Белоруссии была и будет Россия

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Александр Лукашенко, выступая в четверг на открытии Всебелорусского народного собрания, заявил, что Россия была и останется главным экономическим партнером и стратегическим союзником республики.

Он подчеркнул, что для Белоруссии важны отношения и с Евросоюзом, и с Китаем. "При этом основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия", - сказал Лукашенко.

Лукашенко также заявил, что российско-белорусское единство является залогом мирного и стабильного будущего региона.

"Только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран. От связки Беларусь - Россия или Россия - Беларусь во многом зависит мирное и стабильное будущее региона. Не во многом - вообще зависит [от этого], будет здесь мир или здесь война. От нашего единства с Россией все будет зависеть", - подчеркнул он.