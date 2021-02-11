Армянский суд отказался отменить меру пресечения в отношении экс-генсека ОДКБ Хачатурова

ЕРЕВАН, 11 февраля. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана в четверг принял решение отклонить ходатайство адвокатов экс-генсека ОДКБ, генерал-полковника Юрия Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, и оставить залог в качестве меры пресечения в его отношении. Заседание суда транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Суд постановил отклонить ходатайство адвокатов и оставить меру пресечения в силе", - заявила судья Анна Данибекян.

Бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров в 2018 году выплатил $10 тыс. залога в качестве меры пресечения.

Процесс по делу о свержении в марте 2008 года конституционного строя начался 12 сентября 2019 года в ереванском суде общей юрисдикции. По этому делу, помимо возглавлявшего Армению в 1998-2008 годах Роберта Кочаряна, проходят Юрий Хачатуров, на тот момент заместитель главы Минобороны (с 2017 по 2018 год - генсек ОДКБ), а также экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян.