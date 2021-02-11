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Лукашенко призвал "не перепрыгивать" через этапы при создании Союзного государства с РФ

По словам президента Белоруссии, при существующем формате можно сделать огромные шаги в интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Сергей Шелег/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Сергей Шелег/БелТА/ТАСС

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Система органов Союзного государства России и Белоруссии на данный момент не выработала свой ресурс и остается жизнеспособной, поэтому не следует пока перепрыгивать через этапы в процессах интеграции. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, обращаясь к Всебелорусскому народному собранию.

"Этот процесс предполагает полное сохранение суверенитета обеих стран без формирования каких-либо новых наднациональных органов. Вся система органов Союзного государства создана, и она еще не отработала свое, она жизнеспособна. Она не может быть выброшена на свалку: это Парламентское собрание Союзного государства, Совет министров Союзного государства и, наконец, высший конституционный орган - Высший государственный совет. <...> Нельзя перепрыгивать через этапы, нельзя перенапрягать обстановку ни в России, ни тем более в Беларуси", - сказал он.

По словам Лукашенко, при существующем формате можно сделать огромные шаги в интеграции с Россией.

"Сегодня открыто заявляем о готовности к дальнейшей предметной работе по улучшению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного государства при соблюдении взаимных интересов и на основе равноправия двух участников союза", - пояснил он.

О Союзном государстве

2 апреля 1996 года лидеры России и Белоруссии - Борис Ельцин и Александр Лукашенко - подписали Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, который предполагал формирование единого экономического пространства, постепенный переход к единому законодательству. Стороны также договорились согласовывать свою внешнюю политику, вопросы обеспечения безопасности, борьбы с преступностью, охраны государственных границ. 2 апреля 1997 года Сообщество двух стран было преобразовано в Союз России и Белоруссии, этот день отмечается как День единения народов двух стран. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства (вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран). К настоящему времени договорно-правовая база российско-белорусского сотрудничества насчитывает около 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.

Высшим органом Союзного государства является Высший госсовет, в состав которого входят главы государств и правительств России и Белоруссии, а также руководители палат их парламентов. Исполнительный орган - Совет министров, в который входят главы правительств и ряд представителей министерств двух стран. Также функционирует Парламентское собрание Союзного государства.

Теги
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